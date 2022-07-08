8 Temmuz 2022 Cuma Arefe Günü sonrası Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Resmi tatil takvimine göre; bu yıl Kurban Bayramı tarihleri 9-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerine denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramda market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla market alışverişine çıkacak vatandaşlar bayrama sayılı saatler kala "Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 9-10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Kurban Bayramı marketlerin çalışma saatleri.