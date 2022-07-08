Bayramda metrobüs ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi, metro, Marmaray, otobüs, metrobüs bedava mı?

Bayramda metrobüs ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda İETT ve toplu ulaşım araçları ücretsiz mi, metrobüs bedava mı gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar bu bilinmezin yanıtı için açıklamaları takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi, metro, Marmaray, otobüs, metrobüs bedava mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!

BAYRAMDA METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Bu yıl 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı süresince metrobüsler ücretsiz olarak kullanılacak. Toplu ulaşım araçları 8 Temmuz Arefe Günü de ücretsiz kullanılacak. Toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar turnikelerden İstanbulkartlarını okutacak ancak ücret ödemeyecek.