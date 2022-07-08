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Giriş Tarihi: 8.7.2022 13:57 Son Güncelleme: 8.7.2022 13:58

Bayramda metrobüs ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi, metro, Marmaray, otobüs, metrobüs bedava mı?

Bayramda metrobüs ücretsiz mi sorusu, bayram süresince toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’daki toplu taşıma araçları resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz olarak kullanılıyor. Peki Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi, metro, Marmaray, otobüs, metrobüs bedava mı? İşte 9-10-11-12 Temmuz ücretsiz ulaşım hakkında son durum!

Bayramda metrobüs ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi, metro, Marmaray, otobüs, metrobüs bedava mı?

Bayramda metrobüs ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda İETT ve toplu ulaşım araçları ücretsiz mi, metrobüs bedava mı gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar bu bilinmezin yanıtı için açıklamaları takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi, metro, Marmaray, otobüs, metrobüs bedava mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!

BAYRAMDA METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Bu yıl 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı süresince metrobüsler ücretsiz olarak kullanılacak. Toplu ulaşım araçları 8 Temmuz Arefe Günü de ücretsiz kullanılacak. Toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar turnikelerden İstanbulkartlarını okutacak ancak ücret ödemeyecek.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İETT'den yapılan açıklamada "Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek. İstanbul'da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı'na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak." denildi. Bu kapsamda 4 gün bayramda ve 1 gün de 15 Temmuz'da olmak üzere metro, metrobüs, otobüs ve tramvay ücretsiz olacak.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da ise EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle; EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile "Kurban Bayramı" süresince 09-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Karar gereğince vatandaşlarımız, dört gün süren Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 09 Temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan, son günü olan 12 Temmuz 2022 Salı günü akşam saat 24.00'e kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Buna göre aynı şekilde Ankara'da da bayramda otobüsler, metro, teleferik ve Ankaray ücretsiz olacak.

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Bayramda metrobüs ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi, metro, Marmaray, otobüs, metrobüs bedava mı?
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