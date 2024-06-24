Bayramda müze ve ören yerlerini 1 milyon 111 bin 957 kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 9 günlük bayram tatilinde müze ve ören yerleri, ziyaretçi akınına uğradı. İzmir'in gözde turistik merkezi Efes Ören Yeri, 129 bin 987 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen yer oldu. Hierapolis Ören Yeri 111 bin 27 ziyaretçi ile 2'nci, Kapadokya'daki Göreme Ören Yeri ise 36 bin 661 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı.

Diğer öne çıkan yerler arasında; Antalya Olympos Ören Yeri 32 bin 540, İstanbul'un tarihi simgesi Galata Kulesi 30 bin 483, Nevşehir Paşabağlar Ören Yeri 29 bin 788, Trabzon Sümela Manastırı 28 bin 528, Antalya Patara Ören Yeri 28 bin 497, Şanlıurfa'nın mistik Göbeklitepe Ören Yeri 27 bin 736 ve Antalya Phaselis Ören Yeri de 27 bin 45 ziyaretçi sayısına ulaştı. İlk 10 müze ve ören yerinin ziyaretçi sayısı 482 bin 292 olurken, diğer 166 müze ve ören yerleri de 629 bin 665 ziyaretçi ağırladı. Toplamda 1 milyon 111 bin 957 kişi bayram tatilinde Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu.