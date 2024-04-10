BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2024 || Ramazan Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bayram tatilinde kültür ve sanat aktivitesi yapmak isteyenler Ramazan Bayramı'nda müzeler ve sarayların açık olup olmadığını merak ediyor.

Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.