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Giriş Tarihi: 10.4.2024 12:20 Son Güncelleme: 10.4.2024 12:20

BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2024 || Ramazan Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen kişiler Ramazan Bayramı'nda müzelerin açık olup olmadığını merak ediyor. İstanbul'un müzeleri ve sarayları Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerine açık olacak. Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar açık olan müze ve saraylar listesini araştırıyor. Peki, Bayramda müzeler ve saraylar açık mı, kapalı mı? 2024 Ramazan Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Bayramda açık olan müze ve saraylar listesi 2024

BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2024 || Ramazan Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

Ramazan Bayramı geldi çattı. Bayram tatilini metropolde geçirecek olan kişiler kültür ve sanat aktivitesi araştırmalarına başladı. İstanbul'un müzeleri ve sarayları bayramda da ziyaretçilerini karşılayacak. Bu sebeple bayramda İstanbul'da açık olan müze ve saraylar listesi 2024 sorgulanıyor. Dini bayramlarda Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Bayramda müzeler açık mı kapalı mı? 2024 Ramazan Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Ramazan Bayramı 1-2-3. günleri açık olan müzeler ve saraylar...

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bayram tatilinde kültür ve sanat aktivitesi yapmak isteyenler Ramazan Bayramı'nda müzeler ve sarayların açık olup olmadığını merak ediyor.

Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince müze ve ören yerlerinin açık olacağını duyurdu. Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerin Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçi ağırlayacağını kaydetti.

Ersoy, Türkiye'nin bu dönemde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri hakkında da bilgi verdi.:

"1 Konya Mevlana Müzesi, 2 Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, 3 İzmir Efes Ören Yeri, 4 Nevşehir Göreme Ören Yeri, 5 Nevşehir Zelve-Paşabağları Ören Yeri, 6 Ankara Cumhuriyet Müzesi, 7 İstanbul Arkeoloji Müzesi, 8 İstanbul Galata Kulesi, 9 Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, 10 Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri."

TOPKAPI SARAYI

Salı günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü: Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü: Açık

DOLMABAHÇE SARAYI

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü: Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü: Açık

BEYLERBEYİ SARAYI

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü: Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü: Açık

RESİM MÜZESİ

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü: Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü: Açık

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü: Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü: Açık

İBB'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve MiniaTürk Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-19.00 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Panorama 1453 Tarih Müzesi, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-18.30 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 08.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2024 || Ramazan Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?
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