Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz olacak? 2022 bayramda hangi yollar ücretsiz, hangileri ücretli?

Kurban Bayramı geldi ve vatandaşlar böylelikle şehirlerarası yolculuklara başlamış durumda. Bu yolculuk 18 Temmuza kadar sürecek. 18 Temmuzdan önce vatandaşlar şehirlerine dönüp işe başlayacaklar. Bu sebeple bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz sorusu yöneltiliyor. Peki, bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte detaylar!
KURBAN BAYRAMINDA ÜCRETSİZ OLACAK KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR BELLİ OLDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak.
Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 18 Temmuz Pazar saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER
İzmir - Çeşme Otoyolu
İzmir - Aydın Otoyolu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil)