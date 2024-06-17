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Giriş Tarihi: 17.6.2024

Bayramda trafik faciası: Anne ve 2 çocuğu öldü

Bayramda trafik faciası: Anne ve 2 çocuğu öldü
Rize'de, otomobil bariyerlere çarptı. Gülcan Bal ile çocukları Burak ve Mert hayatını kaybetti. Sürücü baba Ümit Bal ile oğlu Mehmet Ziya yaralandı. Şanlıurfa'da yolcu otobüsü, Abdurrahman A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü öldü. Isparta'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Enes Turşan öldü. İzmir'de de arazöz ile kaza geçiren Serkan Topkaya hayatını kaybetti. Bayram tatilinin ilk günü gerçekleşen trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 421 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Mustafa BAYRAK-Mehmet YILDIRIM-Ceyhan TORLAK-İlker TURAK/SABAH
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Bayramda trafik faciası: Anne ve 2 çocuğu öldü
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