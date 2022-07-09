Bayramda yollar ve köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında hangi yollar, otoyollar ve köprüler ücretsiz oldu?

Kurban bayramı tatilinde bazı otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak sorusunun cevabını geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarla verdi. Buna göre 9 gün boyunca tatilde vatandaşlar bazı yolları ücretsiz kullanacak. Peki, bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak? İşte detaylar!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.
Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.
İzmir - Çeşme Otoyolu
İzmir - Aydın Otoyolu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil)