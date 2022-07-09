Haberler Yaşam Haberleri Bayramda yollar ve köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında hangi yollar, otoyollar ve köprüler ücretsiz oldu?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 06:21 Son Güncelleme: 9.7.2022 07:00

Bayramda yollar ve köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında hangi yollar, otoyollar ve köprüler ücretsiz oldu?

Bayramda yollar ve köprüler ücretsiz mi olacak sorusu, bayram bu kadar yaklaşmışken birçok tatilci tarafından sorulmaktadır. Müslümanların yıl takvimindeki ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bu hafta sonu başlıyor. Bakan Karaismailoğlu de otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, bayramda hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak? İşte detaylar

Bayramda yollar ve köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında hangi yollar, otoyollar ve köprüler ücretsiz oldu?

Kurban bayramı tatilinde bazı otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak sorusunun cevabını geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarla verdi. Buna göre 9 gün boyunca tatilde vatandaşlar bazı yolları ücretsiz kullanacak. Peki, bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak? İşte detaylar!

KURBAN BAYRAMINDA ÜCRETSİZ OLACAK KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR BELLİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil)

2022 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN, HANGİ GÜNLER?

Arefe Günü: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

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Bayramda yollar ve köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında hangi yollar, otoyollar ve köprüler ücretsiz oldu?
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