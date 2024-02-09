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Giriş Tarihi: 9.2.2024 11:01 Son Güncelleme: 9.2.2024 11:08

Bayramiç’te silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot Köyü’nde motosikletle evlerine dönmek için yola çıkan 2 kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Bayramiç’te silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale dün akşam saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sarıot- Köseler yolu üzerinde Bayramiç İlçesi'de oturan Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (24) Sarıot Köyü'nde oturan arkadaşlarını ziyarete gittiler. Birlikte köy meydanında alkol alan gençler 21:30 sıralarında ilçeye dönmek için yola çıktılar.

ATEŞ AÇILDI

Şakir Aydın'ın kullandığı motosiklete köy çıkışında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Aydın ve arkasında oturan Avcı kanlar içinde yere yığıldı.

"BİZE PUSU KURDULAR" DİYEBİLDİ

İki gencin imdadına yoldan geçenler yetişti. Şakir Aydın, "Bize pusu kurdular" dedikten saniyeler sonra olay yerinde hayatını kaybederken, Tayfun Avcı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın hemen ardından Jandarma olay yeri inceleme ve Bayramiç İlçe Jandarma Konutanlığı'na bağlı ekipler bölgede soruşturma başlatırken, Aydın ve Avcı'nın o akşam birlikte alkol aldığı arkadaşları da sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Bayramiç’te silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
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