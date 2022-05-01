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Giriş Tarihi: 1.5.2022

‘Bayramın ilk günü tatlıyı çok az tüketin’

‘Bayramın ilk günü tatlıyı çok az tüketin’
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, oruç tutan vatandaşların Ramazan Bayramı'nda nasıl beslenmeleri gerektiğine ilişkin önerilerde bulundu. Orucun tıbbi açıdan da çok fayda sağladığını, sağlıklı bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyiliklerden birinin oruç tutmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Usta, "Ramazanda doğru beslenerek oruç tutmak, bozuk olan hücreleri yenileniyor. Gençleştirici, tedavi edici, hücreleri koruyan, mekanizmaları ortaya çıkaran etkiler yaratıyor. Ramazanda rahatlamış olan tedavi ettiğiniz vücudunuza yüklenmeyin. Bayramın ilk gününden itibaren vücudu alıştırarak azar azar yemek yiyin, tatlıyı çok az tüketin. Detoks olmuş vücudumuzu tekrar zehirli hale getirmeyelim. Bol sıvı, mineralli içecekler, soda, şalgam, ayran, probiyotik doğal sıvılar tüketebilirsiniz. Sebze ve kemiğiyle uzun süre pişmiş et yemeklerini tercih edebilirsiniz. İki öğün beslenmeniz yeterli" diye konuştu.

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‘Bayramın ilk günü tatlıyı çok az tüketin’
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