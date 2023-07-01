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Giriş Tarihi: 1.7.2023 17:35 Son Güncelleme: 1.7.2023 17:47

Bayramın son günü İstanbul plajları dolup taştı

İstanbul'da bayramın son gününde tatil yörelerine gidemeyenler sıcak havayı da fırsat bilerek kentteki plajlara akın ettiler. İstanbul adaları ve sahil şeritleri dolup taştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayramın son günü İstanbul plajları dolup taştı

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatil süresinde İstanbul'da kalanlar bayramın son günü plajlara akın etti. Büyükçekmece kordon boyu, Güzelce, Kumburgaz Menekşe plajlarında yoğunluk yaşandı. Bazıları plajlarda çadır kurarken, denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. İstanbul'daki plajlara akın eden vatandaşlar havanın sıcak ve denizin serin olmasından dolayı dayanamayıp kendilerini plajlara attıklarını söylediler.

"SABAH KALKTIĞIMIZDA BAHÇEMİZDE YATAN İNSANLARLA KARŞILAŞTIK"

Kumburgaz'da oturan Songül Bingöl ise "Bu bayram bizim için çok yoğun geçti. İnsanlar maddi sebeplerden hep Kumburgaz'ı tercih etti. Biz bayramdan beri hiç denize giremedik. Bizim insanımızdan çok yabancılar da var. Adım atacak yer yok ama mutluyuz. Bu seneki yoğunluk daha çok, insanlar çok uzaklara gelemedi. Dün daha yoğundu, bahçelerimiz insan doluydu. Sabah kalktığımızda bahçede yatan insanlarla karşılaştık. Onlar da tatilci yapacak bir şey yok" dediler. İstanbul'un sahil şeritleri ve meydanları da insan kalabalığından geçilmedi. Sahil şeritleri yürüyüş yapan ve güneşlenenlerle dolup taştı.

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Bayramın son günü İstanbul plajları dolup taştı
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