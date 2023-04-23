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Giriş Tarihi: 23.4.2023 16:56 Son Güncelleme: 23.4.2023 17:15

Bayramın son gününde kilit kavşakta yoğunluk devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu devam ediyor.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Bayramın son gününde kilit kavşakta yoğunluk devam ediyor

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Güzergahlarda önlem alan trafik ekipleri meydana gelen kazalara anında müdahale ederek, sürücülere yardımcı oluyor.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Bayramın son gününde kilit kavşakta yoğunluk devam ediyor
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