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Giriş Tarihi: 16.6.2024 12:17 Son Güncelleme: 16.6.2024 13:26

Bayramlaşma camilerde başladı

Kurban Bayramı nedeniyle Fethiye'de vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere koştu.

Erdoğan CANKUŞ
Bayramlaşma camilerde başladı

Kurban bayramı namazının kılınmasının ardından vatandaşlar Camilerde bayramlaştı. Fethiye merkez yeni camiinde vaiz Muammer Gökmen'in bayram vaazının ardından imam hatip Yusuf Demirci tarafından bayram namazı kıldırıldı.

Demirci hutbede bayramların dargınlıkların giderildiği önemli günler olduğunu hatırlatıp Gazze'deki İsrail vahşetine dikkat çekti. Tüm dünya ülkelerinin bu vahşeti durmasını istedi. Ardından Kuran-ı Kerim okuyup duada bulundu. Fethiye merkez yeni camiinde ve tüm Camilerde namazın ardından bayramlaşma cami içinde gerçekleştirildi.

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Bayramlaşma camilerde başladı
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