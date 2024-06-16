Bayramlaşma camilerde başladı

Kurban bayramı namazının kılınmasının ardından vatandaşlar Camilerde bayramlaştı. Fethiye merkez yeni camiinde vaiz Muammer Gökmen'in bayram vaazının ardından imam hatip Yusuf Demirci tarafından bayram namazı kıldırıldı.

Demirci hutbede bayramların dargınlıkların giderildiği önemli günler olduğunu hatırlatıp Gazze'deki İsrail vahşetine dikkat çekti. Tüm dünya ülkelerinin bu vahşeti durmasını istedi. Ardından Kuran-ı Kerim okuyup duada bulundu. Fethiye merkez yeni camiinde ve tüm Camilerde namazın ardından bayramlaşma cami içinde gerçekleştirildi.