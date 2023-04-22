Haberler Yaşam Haberleri Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü
Giriş Tarihi: 22.4.2023 11:17 Son Güncelleme: 22.4.2023 11:24

Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü

Kocaeli Karamürsel İlçesinde meydana gelen olayda, Emre Torun(28) kendisini ziyarete gelen ağabeyi Murat Can Torun'u(32) bıçaklayarak öldürdü.

ABBAS ÇAKAR
Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü

Kocaeli Karamürsel İlçesi Kırkmerdiven Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Emre Torun iddialara göre kendisini ziyarete gelen ağabeyi Murat Can Torun ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Gece geç saatlerde başlayan tartışma kardeşler arasında kavgaya dönüşünce, Emre Torun eline aldığı bıçak ile ağabeyi Murat Can Torun'u vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Murat Can Torun kanlar içerisinde yerde kalırken, Emre Torun evden dışarıya çıkıp bağırarak ağabeyini öldürdüğünü söyledi.

BIÇAK İLE POLİSE TESLİM OLDU

Emre Torun'u kanlar içerisinde gören ve bağrışmalarını duyan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, Murat Can Torun'un hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde elindeki bıçak ile polis ekiplerine teslim olan Emre Torun, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Murat Can Torun'un cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
Bakan Kurum'dan Uydu Kent Projesi ve Yarısı Bizden Kampanyası açıklaması! "İstanbul'un silüeti değişecek"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bunlar gizli mesajlaşıyor olmasın!
Kürtler, Aleviler ve Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA