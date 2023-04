Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü

Kocaeli Karamürsel İlçesi Kırkmerdiven Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Emre Torun iddialara göre kendisini ziyarete gelen ağabeyi Murat Can Torun ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Gece geç saatlerde başlayan tartışma kardeşler arasında kavgaya dönüşünce, Emre Torun eline aldığı bıçak ile ağabeyi Murat Can Torun'u vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Murat Can Torun kanlar içerisinde yerde kalırken, Emre Torun evden dışarıya çıkıp bağırarak ağabeyini öldürdüğünü söyledi.

BIÇAK İLE POLİSE TESLİM OLDU

Emre Torun'u kanlar içerisinde gören ve bağrışmalarını duyan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, Murat Can Torun'un hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde elindeki bıçak ile polis ekiplerine teslim olan Emre Torun, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Murat Can Torun'un cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.