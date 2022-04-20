Bayramlık sevinci

Edirne Müftülüğü ve gönüllülerden oluşan yardım topluluğu, Ramazan Bayramı öncesinde yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giysi yardımında bulundu. Kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazaya aileleriyle gelen çocuklar, kendilerine verilen 250 liralık hediye çekiyle alışveriş yaptı. Bayramlık kıyafet alan çocuklar sevince boğuldu. İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakıf (TDV) Edirne Şube Başkanı Alettin Bozkurt, "Çocukların mutluluğu bizleri de mutlu etti. Edirne'de 500 çocuğumuzu giydiriyoruz. Gayemiz çocuklarımızı ve aileleri bayram arifesinde mutlu etmek, sevindirmek. Emeği geçen, destek verenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.