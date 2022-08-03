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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Bayrampaşa Hali’nde hamallar işi bıraktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
BAYRAMPAŞA Yaş Sebze ve Meyve Halinde çalışan hamallar ücretler ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi amacıyla işi bırakma eylem başlattı. Hal müdürlüğü önünde toplanan grup, ıslık ve sloganlarla hal yönetimini istifaya çağırdı. Hamalların başlıca talepleri ise 1.5 lira olan kasa taşıma ücretinin 2.5 liraya çıkarılması, sigortalarının yapılması ve çalışma saatlerinin düzeltilmesi oldu. Hamalllar adına konuşan Fatih Ethemoğlu saat 21.00'da başlayan mesailerinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Biz gece 00.00'da gelmek istiyoruz. Çocuklarımızı göremiyoruz. Hamaliye ücretinin düzelmesini istiyoruz. Talebimiz 2.5 liradır. Bir de sigorta istiyoruz" dedi. Ethemoğlu, HALDER ve İSMEYDER'in kendilerini savunmadığını da belirterek, "900 imza topladık. Dernek kuracağız. Bu dernekte bir tane bile dükkan sahibi olmayacak. " ifadelerini kullandı.

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Bayrampaşa Hali’nde hamallar işi bıraktı
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