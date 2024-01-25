Bayrampaşa Hangi Adliyeye Bağlı? Bayrampaşa İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Bayrampaşa yerleşim yeri olarak tarihi Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan bir bölgedir. Osmanlı Dönemi'nde savunma amaçlı askeri kurumların yoğunlukta olduğu Bayrampaşa yıllar boyunca, özellikle Cumhuriyet Dönemi'nde kurumsal anlamda çeşitli değişiklikler yaşamıştır. Bu doğrultuda Bayrampaşa hangi adliyeye bağlı ve Bayrampaşa ilçesine hangi adliye bakıyor gibi soruların yanıtı da yıllar içerisinde güncellenmiş ve bir sistem oluşturulmuştur.

Bayrampaşa Hangi Adliyeye Bağlı?

Bayrampaşa ilçesi konum olarak İstanbul'un en merkezi ilçelerinden bir tanesidir. Bu durumda kendisine en yakın olan adliye, Bayrampaşa halkının adli işlerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Bayrampaşa'nın bağlı olduğu adliye, resmi olarak Kağıthane ilçesine bağlı olan Çağlayan Adliyesi'dir.

Bayrampaşa İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Bayrampaşa ilçesinin hukuki işlerini yürüten birimler Çağlayan Adliyesi'nde bulunur. Çağlayan Adliyesi, son derece büyük ve çok katlı bir adalet sarayıdır. Çağlayan Adliyesi'nin sorumlu olduğu birden fazla ilçe bulunur. Bunlar Beşiktaş, Şişli, Bayrampaşa, Beyoğlu, Eyüp, Sarıyer, Fatih ve Kağıthane'dir.

Çağlayan Adliyesi Avrupa Yakası'nın en büyük adliyesidir ve son derece merkezi bir konumda yer alır. Çağlayan Adliyesi'ne gitmek için otobüs, minibüs, metro ve metrobüs kullanılarak çok kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir.