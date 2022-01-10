Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın
Giriş Tarihi: 10.1.2022 09:04

Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın

DHA
Bayrampaşa’da çorap imalathanesinde yangın

Bayrampaşa'da, çorap imalathanesinin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatısında, 07.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çorap imalathanesi olarak kullanılan katta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çatıda çıkan yangın, çevredekiler tarafından da cep telefonu ile kaydedildi.
Yangının çıktığını gören Harun Altıparmak, "İki kere patlama sesi duyuldu. Çıkıp baktım, çatı yanmış. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Yangın, elektrik kontağından çıkmış olabilir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
Türkiye’de İstanbul dahil 50 ilde yeni dönem! İçişleri Bakanlığı 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasını başlattı
New York'ta yangın faciası! 9’u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet yaşamını yitirdi!
Son dakika: 9 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA