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Giriş Tarihi: 7.12.2022 16:06 Son Güncelleme: 7.12.2022 16:06

Bayrampaşa'da feci kaza: Kamyonet böyle ezdi!

İstanbul Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağırtekin'i kamyonet ezdi. Kaza sonrası ağır yaralanan Çağırtekin hastanede tedavi altına alınırken olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA
Bayrampaşa’da feci kaza: Kamyonet böyle ezdi!

Korkunç kaza, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Caddede gelinlik mağazası bulunan Ayten Çağırtekin, işyerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O sırada bir markete malzeme götürün kamyonet, Çağırtekin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Bayrampaşa'da feci kaza: Kamyonet böyle ezdi!
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