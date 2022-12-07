Bayrampaşa’da feci kaza: Kamyonet böyle ezdi!

Korkunç kaza, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Caddede gelinlik mağazası bulunan Ayten Çağırtekin, işyerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O sırada bir markete malzeme götürün kamyonet, Çağırtekin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.