Bayrampaşa’da feci kaza: Kendi kullandığı aracın altında kaldı

Kaza, saat 02.15 sıralarında Yıldırım Mahallesi Şehit Kâmil Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ateş (44) kontrolündeki ticari araç henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetliyle sürücü Adem Ateş ticari aracın ön camından dışarıya çıkarken sağa sola savrulan ticari araç sürücü Adem Ateş'in üzerine devrildi. Feci kazada kendi kullandığı ticari aracın altında kalan Adem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kaza yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık yaptıkları ilk kontrollerde sürücü Adem Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.