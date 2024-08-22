Bayrampaşa’da gasp girişimine engel olmaya çalıştı; işte o anlar kamerada

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen kişinin yanına bir grup gelerek gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerden kurtulmak isteyen kişi, markete giderek kurtulmaya çalıştı. Market sahibi ise bu kişinin peşinden gelen şüphelileri uzaklaştırmak için uyarıda bulundu. Ancak market sahibi, bir anda şüphelilerin saldırısına uğradı.