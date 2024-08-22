Bayrampaşa’da gasp girişimine engel olmaya çalıştı; işte o anlar kamerada

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen kişinin yanına bir grup gelerek gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerden kurtulmak isteyen kişi, markete giderek kurtulmaya çalıştı. Market sahibi ise bu kişinin peşinden gelen şüphelileri uzaklaştırmak için uyarıda bulundu. Ancak market sahibi, bir anda şüphelilerin saldırısına uğradı.
MARKET SAHİBİ VE ANNESİNE SOPALI SALDIRI!
Kalabalık grup sopalar, taşlar ve sandalyelerle market sahibi, annesi ve markette bulunan diğer iki kişiye saldırdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler marketten çıkarak kaçarken, bu sırada 4 kişi yaralandı.
Gasp girişimini engellemeye çalışan marketçi, saldırıya uğradı! Dehşet anları kamerada | Video
POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI!
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin gasp girişiminden sonra markette yaptığı saldırı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdıGörüntülerde şüphelilerin marketçi ve yanındakilere tekme, yumruk ve sopalarla saldırdıkları görülürken, marketçinin saldırıya karşılık verdiği anlar yer aldı.