Bayrampaşa’da ’kırmızı sıvı’ endişesi: Biz de rahatsız oluyoruz

"BİZ DE RAHATSIZ OLUYORUZ"

Esnaf Selami Delibaş, "Sabah işyerine geldiğim zaman çöplerde herhangi birşey yoktu. Çöpe bir kişi tarafından kova bırakıldı. Sanırım kovada kimyasal madde vardı. Sonrasında kağıt toplayıcısı da çöpte duran kovayı almak için içindekini hammaddeyi çöpe döktü. Yukarıdan gelen suyla birlikte kimyasal madde aşağı caddeye kadar yayıldı. Ondan sonra kötü bir koku yayıldı, bizde rahatsız oluyoruz. Bu tür şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Zabıta ekipleri geldi, sonrasında çöpçü arkadaşlar burayı temizleyip gitti" dedi.

"YERLER PİSLİK İÇİNDE, ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Caddede esnaflık yapan Mahmut Canal ise, ekipleri yolu yıkamasına rağmen kırmızı renkli suyun tekrar geldiğini ifade ederek, "O kadar çok kötü bir koku var ki anlatamam yani. Belediye ekipleri yıkadı ama yine gelecek yani. Duyduğuma göre üst sokaklarda yere boya gibi bir şey dökülmüş, öyle söylüyorlar. Yerler pislik içinde, çok kötü kokuyor. Gerçekten rahatsız oluyoruz, rahatsız olmamak mümkün mü" diye konuştu.