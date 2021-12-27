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Giriş Tarihi: 27.12.2021 08:22

Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti

DHA
Bayrampaşa’da korkunç kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Bayrampaşa, TEM Bağlantı yolu, Aksaray istikametinde seyir halindeki plakası alınamayan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğul'a (65) çarptı. Kazada Oğul hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü kaçtı. Polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza Bayrampaşa, TEM bağlantı yolu, Aksaray istikameti Adnan Menderes Vatan Bulvarı girişinde sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğul'a(65) çarptı. Kaza sonrası Oğul, yola savrulurken, otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı Oğul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası yolda otomobil parçaları olduğunu tespit etti.

Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Ahmet Oğul'un cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu tamamen açtı. Kaza sonrası kaçan otomobilin plakasını belirlemek için kamera görüntülerini inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti
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