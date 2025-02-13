Bayrampaşa’da lise öğrencisine öldüresiye dayak: Bıçak ve sopalarla darp edilen genç canını zor kurtardı

Bayrampaşa'da kız arkadaşıyla ailesinin evinde oturan lise öğrencisi Galip T.'nin kapısına 5 kişi dadandı. Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde 17 Mart günü lise öğrencisi Galip T., ailesinin evde olmadığı sırada kız arkadaşı Azra K., ile oturuyordu. Bu esnada apartmanın önüne Abtulsamet K., Fatih E., Hatice A., Erkan E., Hamza S., isimli yaşları küçük olan şahıslar gelerek zile basıp Galip T.,'yi aşağıya çağırdı. Kapının önüne gelen Galip T.,'ye, şüpheli 4 erkek ve Hatice A., isimli kişi saldırmaya başladı.

ÖLDÜRESİYE DAYAK

Şüpheliler, Galip T.'ye bıçak ve sopalarla darp edip yaraladı. Acı feryatlarla yardım isteyen Galip T.'nin sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Şahıslar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Galip T.'nin kafasında 2, sağ bacağında 3, karın bölgesinde 2 kesi toplamda 7 kesi yarası tespit edildi. Yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Galip T., karakola gidip şikayetçi oldu.

OLAYI HATİCE A. AZMETTİRDİ

Galip T., karakoldaki ifadesinde Azra K., ile 3 yıldır sevgili olduğunu Hatice A.'nın bu arkadaşlığa karşı çıktığını söyledi. Olay günü Hatice A.'nın erkek arkadaşı olan kişinin "sen şimdi öleceksin" diyerek yumruk attığını, diğer kişilerinde üzerine çullanarak bıçak ve sopalarla darp ettiklerini belirtti. Kanlar içinde kalıp bilincini kaybettiği söyleyen Galip T., olayı Hatice A.'nın azmettirdiğini ifade etti. Şüphelilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini kaydetti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.