Fenomen medyum suikast davasında karar! 7 sanığa ceza yağdı

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sabri Ahi, Ufuk Yüceer, Furkan Sevencan, Ferhat Yıldırım getirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan, Baran Ozan Korkmaz ile şikayetçi Muhammed Kırmızıkan'ın annesi Fatma Kırmızıkan ve babası Doğan Kırmızıkan da geldi. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu. Firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan ise duruşmaya gelmediler.

"OĞLUMA NASIL KIYDILAR"

Şikayetçi anne Fatıma Kırmızıkan, "Çocuğum 26 yaşındaydı. 3,5 aylık bebeği var, 23 yaşında eşi var. Kimsenin tavuğuna kış demezdi. Benim içimde köz var. Allah rızası için yardım edin. 2 kişiye 8 kişi adalet mi? Oğluma nasıl kıydılar" diyerek sanıklara dönüp "Keşke beni öldürseydiniz" dedi. Baba Doğan Kırmızıkan ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "Muhammed'imi 16 yerinden, Emrah'ımı da 7-8 yerinden vuruyorlar. Emrah'ım araya girmeseydi Muhammed'i parça parça edeceklerdi" diye konuştu. Şikayetçilerin avukatı İnan Ötün ise "Sanıkların hepsi, eylem ve fikir birliği içinde olayı gerçekleştirmişlerdir. Güvenlik kameraları da incelendiğinde müvekkilimi ve maktulü öldürme kastıyla hareket ettikleri açıkça görülmektedir" dedi.