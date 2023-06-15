Bayrampaşa’da motor hırsızları yakalandı

Bayrampaşa'da 12 Haziran Pazartesi günü İ.D. adlı kişi motosikletinin çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüphelinin, motosikletle olay yerine geldikleri ve park halindeki motosikleti çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin motosikletle kaçtıkları anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Oğuzhan E. (25) ile İsmail E.'yi (21) gözaltına aldı. Şüphelilerden Oğuzhan E.'nin daha önceden 16, İsmail E.'nin ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.