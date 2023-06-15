Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa’da motor hırsızları yakalandı
Giriş Tarihi: 15.6.2023 13:56 Son Güncelleme: 15.6.2023 14:08

Bayrampaşa’da motor hırsızları yakalandı

İstanbul Bayrampaşa’da İ.D.'ye ait park halindeki motosikleti çalan iki şüphelinin, motosikletle kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bayrampaşa’da motor hırsızları yakalandı

Bayrampaşa'da 12 Haziran Pazartesi günü İ.D. adlı kişi motosikletinin çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüphelinin, motosikletle olay yerine geldikleri ve park halindeki motosikleti çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin motosikletle kaçtıkları anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Oğuzhan E. (25) ile İsmail E.'yi (21) gözaltına aldı. Şüphelilerden Oğuzhan E.'nin daha önceden 16, İsmail E.'nin ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a: Gazetecilik değil terbiyesizlik
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
Son dakika: Diyarbakır’da kan donduran olay! Katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı
Yetti be!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı! Faciadan dönüldü
Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı
Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrampaşa’da motor hırsızları yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA