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Giriş Tarihi: 3.8.2024 16:41 Son Güncelleme: 4.8.2024 01:11

Bayrampaşa’da otobüsün önünü kesip ağabeyine ateş açtı

İstanbul Bayrampaşa'da aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Raif T. (40) uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi T.’yi direksiyon başındayken kurşunladı. Saldırgan Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayrampaşa’da otobüsün önünü kesip ağabeyine ateş açtı

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kardeş olan Rahmi T. (43) ile Raif T. (40) arasında alacak verecek nedeniyle husumet vardı. Uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabey Rahmi T. otobüsle hareket halindeyken kardeşi Raif T. kendi aracıyla otobüsün önünü kesti. Belinden çıkardığı silahı ağabeyine doğrultan Raif T. ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabey Rahmi T.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Rahmi T. yoğun bakıma alındı. Raif T. ise önce Tekirdağ'a oradan da Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken, yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Bayrampaşa’da otobüsün önünü kesip ağabeyine ateş açtı
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