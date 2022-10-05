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Giriş Tarihi: 5.10.2022 03:44

Bayrampaşa'da park halindeki araçta erkek cesedi bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonette erkek cesedi bulundu. Kamyonette bir kaç gün önce öldüğü belirlenen Celal Çelik'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı

DHA
Bayrampaşa’da park halindeki araçta erkek cesedi bulundu

Olay, saat 22.30 sıralarında Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetin içinde hareketsiz yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti. Kontrolde kamyonetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden kişinin Celal Çelik olduğu tespit edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Celal Çelik'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Celal Celik'in ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Bayrampaşa'da park halindeki araçta erkek cesedi bulundu
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