Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın! 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 27.5.2022 12:19

Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın! 1 ölü, 2 yaralı

Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın! 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Terazidere Mahallesi Samyeli Sokak'taki 4 katlı tekstil atölyesinde saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiden 2'si itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, içeride mahsur kalan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın! 1 ölü, 2 yaralı
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