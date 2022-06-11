Baz istasyonunun kablosunu çalan hırsız tutuklandı

Hırsızlık olayı önceki gün Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerindeki yeşil alanda bulunan bir mobil operatöre ait baz istasyonunda meydana geldi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan tespitler sonucunda kabloyu çalan hırsızın kimliği ve edresi tespit edildi.
Adrese giden ekipler, hırsızlığı yapan şüpheli M.K.K'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin yanındaki çuvalda demir mazgal parçaları, pense, bıçak, tornavida ve baz istasyonuna ait kablolar ele geçirildi.
Hakkında "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.