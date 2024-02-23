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Giriş Tarihi: 23.2.2024 11:50

Baza altında kaçak sigara ve tütün çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçak sigara ve tütün ürünlerinin zulanlandığı 2 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda baza atlarına saklanmış 2 milyon 400 bin adet makaron, 10 bin adet kaçak puro, 2 bin adet kaçak sigara ele geçirirken 2 şüphelide gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Baza altında kaçak sigara ve tütün çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttükleri çalışmalarda kaçak sigara ve tütün ürünlerinin zulalandığı Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

BAZALARIN ALTLARINA ZULALANMIŞ

Kaçakçılık ekiplerinin köpekle yaptığı aramalarda baza atlarına saklanmış; 2 milyon 400 bin adet sök-tak bandrollü içi boş makaron, 10 bin 600 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 400 adet elektronik sigara, 670 adet gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirilirken 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Baza altında kaçak sigara ve tütün çıktı
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