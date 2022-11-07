Baza kapağı minik Irmak’ı hayattan kopardı

Aydın'ın Çine ilçesinde Ali ve Lütfiye Şahin çiftinin 7 yaşındaki kızları Irmak, önceki akşam saatlerinde evde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kaldı. Anne ve babası, küçük Irmak'ı bazanın altında hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri geldi. Ağır şekilde yaralanan Irmak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Irmak Şahin, doktorların tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.