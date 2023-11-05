Bazadan cesedi çıkan genci arkadaşı vurmuş

İstanbul Büyükçekmece'de kendisinden 3 hafta haber alınamayan ve cesedi evindeki bazadan çıkan Fikret Aydın'ın (39), arkadaşı Tolga Y. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Büyükçekmece'de kirada oturduğu evde yalnız yaşayan Fikret Aydın'ın öldürüldüğü, kardeşinin eski eşi olan ev sahibi M.A.'nın kendisine ulaşamaması üzerine eve gitmesiyle ortaya çıkmıştı. M.A.'nın evdeki kokuyu fark etmesi üzerine Aydın'ın cesedi bazanın altında bulundu. Polisin yaptığı araştırma sonucunda Aydın'ın, arkadaşı Tolga Y. tarafından silahla vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tolga Y.'nin, "Olay günü babamla evine gitmiştik. Beni babamın yanında küçük düşürdü. Sinirlendim olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.