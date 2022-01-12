BBP Belediye Başkan adayını öldüren için müebbet istemi

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık Okan Özkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü olarak mahkemeye bağlandı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Yavuz, Uğur ve Hülya Özkurt ise duruşmaya katılmadı. Öldürülen Ali Rıza Biberoğlu'nun yakınları ve aile avukatları şikayetlerini tekrar edip, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

1 MÜEBBET 3 BERAAT TALEBİ

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanık Okan Özkurt'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, cinayete iştirak ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar Yavuz, Uğur ve Hülya Özkurt'un ise beraatı yönünde görüş bildirdi. Mütalaada, tutuksuz sanıkların cinayete iştirak ettikleri konusunda kuşkuya yer bırakmayacak şekilde delil olmadığı kaydedildi. Mütalaada, 25 Mart 2020 tarihinde Sarıyer, Kısırkaya Mahallesinde Okan Özkurt'un kavga ettiği Ali Rıza Biberoğlu'nu bıçakladığı anlatıldı.

4'ÜNE DE MÜBBET İSTENMİŞTİ

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı savunma ve beyanlarını hazırlamaları için taraflara 23 Şubat'a kadar süre verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Okan Özkurt'un "kasten öldürme" suçundan, diğer sanıkların ise "cinayete iştirakten" müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.