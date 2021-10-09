BBP Genel Başkanı Destici: Halk neye karar verirse odur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Alaattin Çakır'ın vefat eden annesi için taziye Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Çakır'a başsağlığı ziyaretinde bulunan Destici, ziyaretin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya yanıt veren Destici, "Seçimler Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı, zamanında yani 2023 yılının Haziran ayında yapılacak. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekilliği seçimleri. Partilerimiz buna göre bugünden hazırlıklarını yapıyor. Bir de bunun yanında sistem tartışmaları var. Sanki bu sistemi halk oylamamış da, yüzde 52 oy vermemiş de sanki bizler Cumhur İttifakını oluşturan partilerin genel başkanları bir araya gelmiş 3-5 kişi bu sistemi getirmişiz gibi bir kamuoyu algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Bu ahlaki bir şey değil. Burada halkın yüzde 52 oyu var. Sen de alırsın yüzde 50'nin üzerinde oyu, sen de değiştirirsin. Halk neye karar verirse odur." dedi.

'BU SİSTEM GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİ'

Halkın iradesine herkesi saygı duyması gerektiğini vurgulayan Destici, "Bu sistem bir kere daha söylüyorum. Gökten zembille inmedi. 3-5 kişi de karar vermedi. Halkın yüzde 52 desteğiyle geldi bu sistem Türkiye'ye. Sistemin eksiği, noksanı, hatası yok mu? Var. Bunların uyum yasalarıyla düzeltilmesi gerekmiyor mu? Evet, gerekiyor. Siyasi parti ve seçim yasasının demokratikleştirilmesi gerek diyor mu? Evet, gerekiyor. Bunların hepsine varız. Ama şimdiden, daha seçime 2 yıla yakın bir zaman varken seçimde kimin ne oy alacağı belli değilken, seçim sonuçları ortaya çıkmamışken, 'Biz sistemi değiştireceğiz' iddiasında birileri laf olarak bulunabilir. Bunun vaat edebilir. Ama ben 'Başbakan olacağım, şu cumhurbaşkanı olacak, öbürü bakan olacak' Daha dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar. Durun bakalım, millet seçimde kimi tercih edecek? Size o vaat ettiğiniz şeyleri yapabilecek oyu verecek mi?" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SUANDA BU SİSTEM VAR"

Genel Başkan Destici, "Önce herkesin şunu kabul etmesi lazım. Türkiye'de şuanda bir sistem var. Seçimlerde bu sisteme göre yapılır. Seçimden sonraki yönetimde bu sisteme göre oluşur. Diyelim ki bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Kazanabilecek bir kişiyi. Tabanda ve halkta da karşılığı olan bir kişiyi. O da Cumhurbaşkanı seçildi. Yarın onları dinlemezse; 'Ben sizin kuklanız değilim' diyip kendi hükümetini kurup yolua devam ederse ne yapacaklar? Biz şimdi bunları bazı belediye başkanlıklarında görmüyor muyuz? CHP, İYİ Parti, HDP desteğiyle seçilmiş belediye başkanları var. Ama bu belediye başkanlarının bir kısmının partilerini dinlemediği ve kendilerine göre bir yönetim oluşturarak yollarına devam ettiği söyleniyor. Yarın belirleyecekleri cumhurbaşkanı adayı da aynı tavrın içerisine girerse ne yapacaklar? Onun için sahici olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Sistem bu. Bu sistemde de ülkeyi cumhurbaşkanı yönetiyor. Kabineyi cumhurbaşkanı kuruyor. Yasamayı da Meclis yürütüyor. Biz Meclisi nasıl güçlendiririz? Yasamayı nasıl güçlendiririz? Yasamanın cumhurbaşkanlığı üzerindeki denetimini nasıl arttırırız? Seçim yasasını ve siyasi partiler yasasını nasıl demokratikleştiririz? Bunun yollarını aramamız lazım." şeklinde konuştu.

"DIŞ POLİTİKADA DEVLETİN VE HÜKEMETİN YANINDA DURMAMIZ LAZIM"

Destici, "Biz bu Millet İttifakını oluşturanların birlikte hareket eden şuanda Mecliste 6 parti bir araya gelip yeni bir sistem çalışması yapan partilerin ağzından bugüne kadar 'Baraj sıfır olsun'u duyduk mu? Duymadık. Peki hazine yardımı eşit dağıtılmıyor, 'Bu adil dağıtılsın'ı yada 'Kaldırılsın'ı duyduk mu? Duymadık. Biz geçen sene dedik ki gelin bunu esnafa verin. 500 trilyon para. Hepsi kucağını kapattı. Hepsi duymazdan geldi. Önce seçim yapalım. 'Milletvekillerini halk seçsin'i, liderlerin iki dudağının arasında belirlenmemesini duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Yani günlerdir televizyonda daha seçimin üzerinden 1-2 yıl geçmiş. Kim aday olacak? Kim kimin adayı olacak? Sayın Akşener aday olacak mı? Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Olmayacak mı? O 'Aday olacağım' diyor, öbürü aday olacakmış gibi vaatlerde bulunuyor ama açıklamıyor. Milletin bunlarla uğraşmaması lazım. Zamanı gelince herkes adayını çıkarır, millet de kime oy verirse ülkeyi de o yönetir. Biz şuanda vatandaşın taleplerine, vatandaşın problemlerine odaklanıp hep birlikte bunları çözmemiz lazım. Bakın Türkiye zaten bir kuşatma altında. İyice kuşatılıyor. Bizim güneyimizde Suriye ve Irak'ta sadece Suriye ve Irak yok. ABD var. Rusya var. Fransa var. İngiltere var. PKK var. PYD var. YPG var. Doğu Akdeniz'de zaten bizi çıkartmak istiyorlar. Akdeniz Körfezi'ne hapsetmek istiyorlar. Yunanistan'ı inanılmaz bir şekilde silahlandırıyorlar şuanda. Rusya'ya ne kadar güveneceğiz? İran'a ne kadar güveneceğiz? Dolayısıyla biz ülke olarak millet olarak tüm siyasi partilerimiz burada dış politika da özellikle devletin, hükümetin yanında durup bunlara karşı bizim hem işbirliği içinde olmamız lazım hem de savunma sanayi başta olmak üzere tüm hazırlıkları yapmamız lazım." dedi.