BBP Genel Başkanı Destici oyunu İstanbul’da kullandı

Katılımın yüksek olduğu bir seçim beklediklerini ifade eden Destici, "Vatandaşlarımızın şu anda oy kullanma işlemi devam ediyor. Devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini gözeterek terörle mücadele başta olmak üzere ülkemiz için, devletimiz için yapılan bütün yatırımları, atılımları, bunları gözeterek oy kullanacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olması, demokrasiye güç vermesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin, seçmenimizin verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Başka türlü sonuç bekleyenler, ülkeyi kaosa ya da karışıklığa götürme hevesi içinde olanlar milletimizin direnciyle her zaman karşılaşmıştır, yine karşılaşacaktır. Devletimiz de gerekli her türlü tedbirleri zaten bu yönde almıştır."

Türkiye'nin bir çok seçim geçirdiğini, bundan sonra da seçimlerin yaşayacağını belirten Destici, önemli olanın devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği ve kardeşliği olduğunu söyledi.

Öte yandan ikameti Ankara'da bulunan Destici'nin, Yüksek Seçim Kurulu kararı gereği aday olduğu bölgeden oy kullanması için gerekli evrakın aslının yanında olmaması sebebiyle partililer ile sandık görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine okuldan ayrılan Destici, gerekli evrakla tekrar geldiği okulda oyunu kullandı. Destici, daha sonra okul bahçesinde seçmenler ve çocuklarla bir süre sohbet etti.