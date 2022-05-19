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Giriş Tarihi: 19.5.2022 13:28

BBP lideri Mustafa Destici'den 19 Mayıs mesajı

AA
BBP lideri Mustafa Destici’den 19 Mayıs mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Önümüze çıkan bütün engelleri, milletimizin imanı, var olma iradesi ve birliğiyle aşabileceğimize inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı zaferle sonuçlandırıp bize bir vatan hediye eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, mesajında, işgal güçlerinin Sevr Antlaşması'nı Türklerin Avrupa'dan ve Anadolu'dan sürülmesinin ilk adımı olarak gördüğünü belirterek, buna karşın milletin imanı, umudu, iradesi ve Allah'ın inayetiyle dünyaya karşı zafer kazandığını vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nın kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"MİLLETİN İSTİKLALİNİ, YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARDI"

"29 Ekim 1923'te dünya üzerindeki tek bağımsız Türk devleti olarak 'Ben varım, var olacağım' diyen milletimiz, o tarihi zafere ilk adımı 19 Mayıs 1919'da attı. Sonrasında, milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtardı. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs tarihini, bir bayram olarak Türk gençliğine armağan etti. 'Vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.' diye seslendiği Türk gençliğine, 'Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.' derken, aslında ülkemizin işgal günlerinde yaşadığı fiili durumu ve şartları yansıtıyordu. Bugün de zorluklar yaşıyoruz."

Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Destici, "Önümüze çıkan bütün engelleri, milletimizin imanı, var olma iradesi ve birliğiyle aşabileceğimize inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı zaferle sonuçlandırıp bize bir vatan hediye eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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BBP lideri Mustafa Destici'den 19 Mayıs mesajı
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