Bebeğe takılan altınları çaldılar

Şişli'de Yayla Mahallesi Çeşme Sokak'ta 4 katlı apartmanın 1. katında oturan Yeşim ve İbrahim Baştürk çiftinin, 3 ay önce bebekleri dünyaya geldi. Dünyaya gelen bebeğe eşleri ve yakınları tarafından altın takıldı.





Yeşim ve İbrahim Baştürk çifti evde olmadığı sırada iki hırsız eve girerek yatak odasındaki çekmecede bulunan 5 çeyrek altın, 2 gram altın, pırlanta yüzük ve altın kaplama saati çaldı. İşten eve dönen İbrahim Baştürk hırsızlığı Feriköy Polis Karakolu'na bildirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görüntülerden eşkalleri belirlenen şüphelileri arama çalışması başladı.





HIRSIZLAR DOĞAN ÇOCUĞUMUZUN ALTINLARINI ÇALDILAR



Eve hırsız girdiğini anladığında şok olduğunu söyleyen İbrahim Baştürk (29), "Hırsızlar çocuğumuz doğduğu için eşten dosttan takılan altınları çalmış. Toplam 23 bin lira gibi bir zararım var. 23 bin birileri için küçük bir rakam olabilir ancak bizim için çok büyük bir rakam" dedi.