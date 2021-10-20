Bebeği sezaryenle alınan öğretmen koronavirüsten öldü

Kozluk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan Fen Bilimleri öğretmeni Ümmühani Yeşilkaya, eklem ağrıları ve solunum sıkıntısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan testte öğretmen Yeşilkaya'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Hastanede tedavisine başlanılan öğretmen Yeşilkaya, bir müddet bilinci kapalı şekilde yoğun bakım ünitesinde kaldı. 7 aylık hamile olan öğretmen Yeşilkaya'nın durumu gittikçe ağırlaşması üzerine doktorlar bebeğin kurtarılması için sezaryenle doğuma karar verdi. Doğum esnasında öğretmen Yeşilkaya hayatını kaybederken sezeryenle alınan bebeğinin sağlık durumu ise iyi olduğu öğrenildi. Öğretmen Yeşilkaya'nın cenazesi Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde bulunan Kitirli mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Koronavirüsten hayatını kaybeden öğretmen Yeşilkaya için Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan öğretmenimiz Ümmühani Yeşilkaya, Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere eğitim camiamızın başı sağ olsun" denildi.