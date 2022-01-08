‘Bebeğim ikinci kez öldü’

Adana'da, 27 Aralık 2021'de 5 aylıkken doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan bebek, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Baba Hasan ve anne Melek Sert, hastanede gözyaşı döktü. Bebeğine savaşarak dünyaya geldiği için "Savaş" adını vermeye hazırlanan baba Hasan Sert, "Oğlum ikinci kez öldü. İki kere evlat acısı yaşadık. Alacağı nefes bu kadarmış ama ihmali olanları da Allah'a havale ediyorum" dedi. Acılı aile olayda ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunurken Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bebeğin cenazesi, Yüreğir ilçesindeki Herekli Mezarlığı'nda kendisi için 6 gün önce açılan mezara defnedildi.