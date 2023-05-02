Bebeğin Kulağına Ezan Nasıl Okunur? Yeni Doğan Bebeğin Kulağına Ezan Hangi Vakit Okunur, Kim Okur?

Bebeğin kulağına ezan nasıl okunur ve hangi vakit okunur, bizlere Allah'ın bir lütfu olan evlatlarımız için önemlidir. Peygamberimiz döneminde Müslümanlar, yeni doğan bir çocuğa nasıl isim vermeleri gerektiğini sormuşlardır. Peygamberimiz de kendi torunu doğunca yaptığı ritüeli göstermiştir. Bunun için bebeğin kulağına ezanı kim okumalı soruları netlik kazanırken yeni doğan bebeğin kulağına hangi sure okunur gibi sorular sorulmaya başlanmıştır. Aynı zamanda sure ve ezanı babası okuyabilir mi soruları da merak edilmektedir.

Bebeğe İsim Nasıl İsim Koyulur?

Dünyaya yeni gelen bir canlının sevinçle karşılanırken bereket getirdiğine de inanılır. Doğum olay dünyanın her yerinde hemen her canlı arasında mevcuttur. Sağlıklı canlıların nesillerinin devamında en etkili ve hatta tek etkili yöntem doğumdur. Doğum ya da üreme dünya üzerinde bütün canlıların soylarının devamı için en temel teminattır. Hayvanlarda tamamen içgüdüye dayanan doğum bitkilerde bir genetik kodlamadır. İnşalarda ise doğum hem soyun devamı için içgüdüyü oluştururken hem de bilinçli bir eylemi nitelemektedir.

İnsanlar neslinin devamını üreme ile sağlamaktadır. Dünyanın her yerinde geçerli olan bu durumun sadece algılanışı toplumdan topluma değişmektedir. Yeni doğan bir bebeğe isim verme, onu yaşama hazırlama vb. gibi birçok durum farklılık göstermektedir. Bundaki en önemli etken her toplumun kendine ait bir kültürü, geleneği ve inanç ya da inançlarının olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda dünya üzerinde bebek doğumundan sonra farklı ritüellerin oluşmasına neden olmuştur.

İslamiyet'te Bebeğe Nasıl İsim Koyulur?

İslamiyet, peygamber efendimiz olan Hz. Muhammed'le(S.A.V) gelen ve zaman içinde kendini koruyarak değişmeden günümüze kadar kalan semavi bir dindir.İslamiyet'te bir çocuk doğunca yapılması gerekenlerin en başında bebeğin kulağına ezan okuyup sonra onsa güzel bir isim seçmektir. Müslümanlar peygamber efendimize yeni doğan bir bebeğe ismi nasıl seçmeleri ve ne yapmaları gerektiğini sorduğunda peygamberimiz(S.A.V) doğan torunlarına uygulayarak göstermiştir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadisinde, "Kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzel koyun"(Buhari) demiştir. Bu nedenle anne ve babalar, çocukları doğunca anlamsız bir isim verirse, o çocuklar büyüyünce isimlerini değiştirebilir. İbnu Ömer (ra)'un rivayet ettiklerine göre: "Hz. Peygamber (SAV) çocuğa doğumunun yedinci gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini buyurdu" hadisinde bulunarak İslamiyet'te vermenin önemine ve gerekliliğine değinmiştir.

Yeni Doğan Bebeğin Kulağına Ezan Nasıl Okunur?

Peygamber efendimizin (SAV) dedikleri ışığında isim seçtikten sonra sünnet üzerine adlarını vermek için akla bali olan biri seçilir. Kişi abdest aldıktan sonra çocuğu kucağına alır. Ellerindeki yavrunun sağ kulağına ezan ve sol kulağına kâmet okur. Ardından Allah'ı bize verdiği hediyenin sağ kulağına ismi okunur.

Sağ kulağa okunacak ezan:

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Eşhedû en lâ ilâhe illallah

Eşhedû en lâ ilâhe illallah

Eşhedû enne Muhammeden resulullah

Eşhedû enne Muhammeden resulullah

Hayya ale-salah

Hayya ale-salah

Hayya alel-felah

Hayya alel-felah

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Lâ ilahe illallah

Sol kulağına okunacak kâmet:

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Eşhedû en lâ ilâhe illallah

Eşhedû en lâ ilâhe illallah

Eşhedû enne Muhammeden resulullah

Eşhedû enne Muhammeden resulullah

Hayya ale-salah

Hayya ale-salah

Hayya alel-felah

Hayya alel-felah

Kad kâmeti's-salât

Kad kâmeti's-salât

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Lâ ilahe illallah

Yeni Doğan Bebeğin Kulağına Ezanı Kim Okur?

Hz. Peygamber (S.A.S.), yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okunmasını, sol kulağına da kâmet getirilmesini tavsiye etmiş ve kendisi torunu Hz. Hasan'ın sağ kulağına ezan okumuş, sol kulağına da kâmet getirmiştir. Dolayısıyla çocuk dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okunarak isminin verilmesi sünnettir. Bunu babası ya da aile büyüklerinden başka birisi de yapabilir.