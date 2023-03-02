Bebeğine 21 gün sonra kavuştu

Kahramanmaraş'ta ilk depremde Bedia-Durmuş Ali Kılınç çifti, çocukları Neziha (7), Cafer Efe (5) ile 2 aylık Umut evleri hasar alsa da dışarı çıkarak kurtuldu. Bedia Kılınç (36), ailesiyle birlikte kayınbiraderinin evine sığındı ancak burada da Elbistan merkezli ikinci büyük depreme yakalandı. Anne ve çocukları enkazdan kurtuldu, baba ise hayatını kaybetti. Enkazdan 1 saat sonra çıkarılan ve 21 gün sonra bebeğini kucağına alan Kılınç, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Enkazdan çıkarken tüm düşüncesinin çocukları olduğunu aktaran Kılınç, "Umut enkazdan çıkartılınca kuvöze alınmış. Umut'u görünce sanki yeniden doğumdan çıktım ve hastanede yatıyormuşum gibi hissettim. Eşim, Umut'un üstüne kapanmış. Rabbim bizi eşimle sınadı ama çocuklarımı bana bağışladı. Devletimizin yardım etmediğini söylemişler ama ben enkazdan çıktığımda devlet oradaydı" dedi.