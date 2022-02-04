Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı anne Ezgi K. 'nın çocuğuna ısınamaması üzerine mağdurun burun, ağız ve kulağının iç kısmı ile göbek deliğine şırınga iğnesini batırdığı, mağdurun kafa, göz altı, bacak, kol ve göğüs kısımlarına kesiler attığı, yine mağdurun kol, bacaklar ve yanak kısmı ile kulak arkasına şırınga iğnesiyle sıvı el sabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte ettiği anlaşıldığı vurgulayarak "altsoyu olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak olan çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 20 yıla kadar hapsini istedi.