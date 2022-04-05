Bebeğini banyoda doğurup çöpe atmıştı: Vicdansız anneyle ilgili flaş karar!

ADLİ TIP KURUMU RAPORU HENÜZ ÇIKMADI

Adli Tıp Kurumu raporunun henüz gelmemiş olduğunu aktaran mahkeme, delillerin henüz toplanmamış olması, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin olması gerekçeleriyle savcılığın itirazını kabul ettiğini vurgulayarak şüpheli Pervin Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.