Bebeğini banyoda doğurup çöpe atmıştı: Vicdansız anneyle ilgili flaş karar!

Sancaktepe'de geçtiğimiz hafta belediye görevlilerinin çöpte bir bebek bulmasıyla acı gerçek ortaya çıkmıştı. Pervin Y., öz bebeğini evinin banyosunda doğurup çöp konteynırına attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, adli makamlarca ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.
SAVCILIKTAN İTİRAZ, MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz etti. İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Pervin Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
BEBEĞİN ÖLÜ DOĞDUĞUNDAN EMİN DEĞİLMİŞ
Mahkeme, yakalama kararının gerekçelerini açıklayarak şüpheli kadının 'Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçunu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi olduğunu, şüphelinin hamileliğini eşinin korkusundan söylemediğini ve kimseye haber vermediğini söylediğini, şüphelinin bebeği doğurduktan sonra ölü olduğundan emin olmamasına rağmen 1 saat bekleyip hastaneye götürmediğini ve 1 gün boyunca yardım istemeyip evde beklettiğini belirtti.
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ADLİ TIP KURUMU RAPORU HENÜZ ÇIKMADI
Adli Tıp Kurumu raporunun henüz gelmemiş olduğunu aktaran mahkeme, delillerin henüz toplanmamış olması, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin olması gerekçeleriyle savcılığın itirazını kabul ettiğini vurgulayarak şüpheli Pervin Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.