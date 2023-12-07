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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Bebeğini darbeden babaya 10 yıl 10 ay hapis cezası

Bebeğini darbeden babaya 10 yıl 10 ay hapis cezası
Gaziantep'te 2 yıl önce, 2 aylık oğlu Cihan G.'yi öldüresiye döverken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkınca tutuklanan Yunus G.'nin yargılandığı davada karar çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılan sanık suçlamaları kabul etmeyerek pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa "alt soya ve çocuğa karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Heyet, indirim uygulayarak cezayı 10 yıl 10 hapse indirdi. Mahkeme ayrıca, sanığa cezasını tamamlamasının ardından 6 yıl velayet hakkı verilmemesine hükmetti.

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Bebeğini darbeden babaya 10 yıl 10 ay hapis cezası
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