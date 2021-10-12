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Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:58 Son Güncelleme: 12.10.2021 16:59

Bebeğini göremeden koronaya yenildi!

ABBAS ÇAKAR
Bebeğini göremeden koronaya yenildi!

Kocaeli Derince İlçesinde oturan Aslıhan Kazın (31), 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan ve bebeği sezaryen ile alınan anne çocuğunu göremeden alındığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Kocaeli Derine İlçesi Sırrıpaşa Mahallesinde oturan evli ve 2 çocuk annesi Aslıhan Kazın (31), üçüncü çocuğuna 7 aylık hamile iken aniden rahatsızlandı. Yapılan kontrollerde Koronavirüs'e yakalandığı belirlenen genç anne, Eylül ayının son haftasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden genç kadının durumu giderek daha da ağırlaştı. Bunun üzerine bebeği sezaryen ile alındı. Sezaryen sonrası yoğun bakım servisinde tutulan anne Aslıhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BÜŞRA'YI HİÇ GÖREMEDİ

Genç annenin sezeryen ile alınan kız bebeğine Buşra ismi verildiği, kendisinin çocuğunu hiç göremediği ve Büşra bebeğin küvezde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Aslıhan Kazın'ın yakınlarından edinilen bilgilere göre, kendisinin aşının bebeğine zarar vereceğinden endişelendiği için aşı olmadığı öğrenildi. Öte yandan eşinin vefatı ile yasa boğulan acılı eşi Ümit Kazan'ın ise ''Herkes aşısını olsun. Bizim yaşadığımız bu acıyı başkaları yaşamasın" dediği öğrenildi. Ölümü ile herkesi yasa boğan Aslıhan Kazın'ın cenazesi Derince Harmantarla Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehitlik mezarlığında toprağa verildi.

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Bebeğini göremeden koronaya yenildi!
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