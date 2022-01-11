Bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti

Kaza, 8 Ocak günü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde D 400 kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde ikamet ettikleri evlerinde eşi Selma Özdemir'in doğum sancısı başlaması üzerine sağlık ekiplerini arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir ambulansın gelmesi ile birlikte motosikleti ile ambulansı takip etmeye başladı. Hastaneye yaklaştıkları zaman yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir, Alanya istikametine seyir halinde olan Mahmut Karasu yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Özdemir yola savrularak ağır yaralandı.
KOCASINI KANLAR İÇİNDE SON GÖRÜŞÜ OLDU
Çarpmanın etkisiyle 45 metre savrulan Nusret Özdemir ağır yaralandı. Sancısı tutan hamile eşini götüren ambulanstaki sağlıkçılar kazayı görüp Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada ambulansta bulunan hamile eşi Selma Özdemir, kocasını kanlar içinde yerde görünce şok geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nusret Özdemir önce Gazipaşa Devlet Hastanesi ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
AMELİYATTAYKEN BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
Kaza sonucu ağır yaralanan talihsiz adam Alanya'da sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. Nusret Özdemir'in Alanya'daki hastanede ameliyat olduğu esnada, eşi Selma Özdemir Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi.
Ameliyattan çıktıktan sonra baba olduğunu öğrenen Özdemir, "Allah beni çocuğuma bağışladı. Büyük kaza atlattım" ifadesini kullandı.
BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALAMADAN HAYATINI KAYBETTİ
Ancak tedavisinin 3. gününde çiçeği burnunda baba Özdemir, kız olduğu öğrenilen bebeğini kucağına alamadan dün gece saat 03.00'da durumu ağırlaşarak hayatını kaybetti.
"ÖLÜM SIRASI SENDEYMİŞ NUSRETİM"
Nusret Özdemir'in ilkokul öğretmeninin paylaşımı yürekleri dağladı. Özdemir'in öğretmeni Mustafa Gazioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Allah'ım ben yaşarken öğrencilerimin canını alma. Allah'ım sıralı ölüm ver, diye kaç kere dua ettim. Dualarım kabul olmadı. Ölüm sırası sendeymiş Nusretim. Gözlerinden öpüyorum paşam."