Bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti

"ÖLÜM SIRASI SENDEYMİŞ NUSRETİM"

Nusret Özdemir'in ilkokul öğretmeninin paylaşımı yürekleri dağladı. Özdemir'in öğretmeni Mustafa Gazioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Allah'ım ben yaşarken öğrencilerimin canını alma. Allah'ım sıralı ölüm ver, diye kaç kere dua ettim. Dualarım kabul olmadı. Ölüm sırası sendeymiş Nusretim. Gözlerinden öpüyorum paşam."