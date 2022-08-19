Vicdansızlığın böylesi! 10 günlük bebeğini ölüme terk etti

Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde Polisi alarma geçiren olay 02 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde cadde üzerindeki dut ağacının altından gelen ağlama sesi üzerine ağacın altında yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu.
SÜT ANNESİ OLDU
Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 10 gün tedavi altında bulunan bebek önceki gün devlet korumasına alınarak sevgi evlerine götürüldü.
GECE BIRAKIP KAÇMIŞ
Korkunç olayın ardından harekete geçen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Geniş kapsamlı yapılan İncelemede cadde üzerinde bulunan 8 işyerinin kamera görüntülerine el konularak 300'e yakın aracın plakası mercek altına alındı. Mahallede bulunan 100'e yakın ikamet sahibi ile görüşüldü. Bu görüşmeler sırasında ekipler Suriye uyruklu B.F'nin 6 aylık hamile olduğu zaman il dışına çıktığının bilgisine ulaştı.
Bu izden yola çıkarak araştırmayı derinleştiren ekipler, kadına ve ailesine ulaştı. Yapılan incelemede çocuğun doğduğunu fark eden ekipler, çocuğun ailede olmadığını fark etti. Bunun üzerine şüpheli B.F. eşi M.F ve annesi N.F gözaltına alındı. B.F. sorgu da çocuğunu Eskişehir'de dünyaya getirdiğini. Daha sonrada Aksu ilçesine gelerek gece saat 03.00 sıralarında ağacın altına bıraktığını bırakıp kaçtığını söyledi.