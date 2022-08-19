Vicdansızlığın böylesi! 10 günlük bebeğini ölüme terk etti

Bu izden yola çıkarak araştırmayı derinleştiren ekipler, kadına ve ailesine ulaştı. Yapılan incelemede çocuğun doğduğunu fark eden ekipler, çocuğun ailede olmadığını fark etti. Bunun üzerine şüpheli B.F. eşi M.F ve annesi N.F gözaltına alındı. B.F. sorgu da çocuğunu Eskişehir'de dünyaya getirdiğini. Daha sonrada Aksu ilçesine gelerek gece saat 03.00 sıralarında ağacın altına bıraktığını bırakıp kaçtığını söyledi.