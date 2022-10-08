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Giriş Tarihi: 8.10.2022 10:57 Son Güncelleme: 8.10.2022 11:33

Ordu'daki cani anne tutuklandı! 20 günlük bebeğini toprağa gömdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuştu...

Ordu’da yeni doğmuş bebek cesedi, toprağa gömülü vaziyette bulundu. Altınordu ilçesindeki olaya ilişkin anne ve kız kardeşi gözaltına alındı. Anne suçunu itiraf ederken bebeğin emzirirken boğulduğunu iddia etti.

HAMZA ALP
Ordu’daki cani anne tutuklandı! 20 günlük bebeğini toprağa gömdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuştu...

Ordu'nun Altıordu ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNE VE KIZ KARDEŞİ ADLİYEDE

Olayla ilgili anne Bilge Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Ç. (23) dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Ç., burada basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorunu ise cevapsız bıraktı.

SAĞLIK BİRİMLERİ BEBEĞİ KONTROL ETMEK İSTEMİŞ

Öte yandan cesedi bulunan bebeğin 11 Eylül tarihinde dünyaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Bebeğini kontrol için sağlık kuruluşundan çağrıldığı ancak götürülmediği için polis ekiplerine bilgi verildiği, bu nedenle emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

ANNE BİLGE Ç. TUTUKLANDI

Öte yandan annenin bebek için kayıp ihbarında bulunduğu da ileri sürülürken, anne Bilge Ç'nın emniyetteki ilk ifadesinde bebeği emzirirken boğulduğunu ve hayatını kaybedince de evlerinin karşısında tarlaya gömdüğünü iddia ettiği öğrenildi. Anne Bilge Ç.'nın adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bebeğin kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp'taki otopsinin ardından netlik kazanacak.

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