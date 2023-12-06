Haberler Yaşam Haberleri Bebeğini yıkarken nöbet geçirdi: Boğulma tehlikesi geçiren bebek yoğun bakıma alındı
Giriş Tarihi: 6.12.2023 15:09 Son Güncelleme: 6.12.2023 15:13

Bebeğini yıkarken nöbet geçirdi: Boğulma tehlikesi geçiren bebek yoğun bakıma alındı

Kocaeli Körfez İlçesinde yaşanan olayda, Kiraz C. 10 aylık bebeği Mihra C.'yi küvette yıkarken sara nöbeti geçirdi. Bu nedenle suda boğulma tehlikesi geçiren bebek hastanede tedavi altına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Bebeğini yıkarken nöbet geçirdi: Boğulma tehlikesi geçiren bebek yoğun bakıma alındı

Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, 10 aylık bebeği Mihra C.'yi yıkayan anne Kiraz C., bebeğini yıkadığı esnada sara nöbeti geçirdi. O esnada annenin elinde bulunan Mihra suya düştü. Sara nöbetinden sonra kendine gelen anne, bebeğini suyun içinde hareketsizce görünce çığlık atarak yardım istedi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çevreden annenin çığlıklarını duyan komşular hemen eve yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Kiraz C'nin komşuları, bir yandan çocukla ilgilenip diğer yandan anneyi sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahale ile kalbi duran bebeği hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisine alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini korduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bebeğini yıkarken nöbet geçirdi: Boğulma tehlikesi geçiren bebek yoğun bakıma alındı
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