Bebeğinin öldüğünü bir hafta sonra farketmişti: Mehtap bebek sahipsiz kaldı

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan 1 çocuk annesi Ayşegül Talay, 8 Nisan günü öğle saatlerinde itfaiyeyi arayıp, evden çıkarken anahtarını içerde unuttuğu söyleyip yardım istedi. Ekipler, adrese giderek, kapıyı kırıp açtı. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bebeği görünce durumu polise bildirdi. Eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 aylık olduğu belirlenen bebeğin öldüğü tespit edildi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne Ayşegül Talay gözaltına alındı. Adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.